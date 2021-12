Demissionair premier Mark Rutte trekt in zijn traditionele kerstinterview met De Telegraaf het boetekleed aan. Tegenover de krant erkent hij vrijdag dat Nederland eerder had kunnen beginnen met een boostercampagne en dat de maatregelen die het demissionaire kabinet in november nam om de pandemie in te dammen niet ver genoeg gingen. Mede daardoor zit Nederland nu in een lockdown. Ook zegt hij dat hij communicatiefouten heeft gemaakt.