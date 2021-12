Optiekconcern GrandVision en brillenproducent EssilorLuxottica hebben een koper gevonden voor de brillenzaken van Eye Wish. In totaal 142 winkels in Nederland gaan inclusief de merknaam en samen met 35 Belgische GrandOptical-zaken over naar de Oostenrijkse branchegenoot MPG, bekend van optiekketen Hallmann en brillenmerk Robert La Roche.