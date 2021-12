VDL Nedcar heeft het personeel van de autofabriek in Born geïnformeerd over gesprekken die het bedrijf voert met de Amerikaanse ontwikkelaar van elektrische auto’s Rivian Automotive. Dat schrijft de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) donderdag aan provinciale staten. Het is voor het eerst dat geruchten over gesprekken met Rivian worden bevestigd.