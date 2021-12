De coronacrisis: een oordeel van God over de zonde of gewoon een willekeurige pandemie die goeden en kwaden treft? De titel van het RD-eindejaarsgeschenk van John Gerstner, ”Als het goede slechte mensen treft”, is een opvallende toespeling op de geruchtmakende bestseller van Harold Kushner, ”Als ’t kwaad goede mensen treft”. Een nog steeds actuele discussie over goed en kwaad.