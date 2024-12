PKN trekt nieuwe regeling voor quotum en solidariteitskas in na bespreking 170 revisieverzoeken

De synode heeft over beide regelingen een nieuw besluit genomen, zo maakte een woordvoerder van de Protestantse Kerk vrijdagavond bekend, na afloop van een vergadering van de kleine synode, die hierover achter gesloten deuren vergaderde.

Plaatselijke gemeenten en diaconieën betalen jaarlijks een (verplichte) financiële quotumbijdrage aan het bovenplaatselijke werk van de Protestantse Kerk. Hieruit wordt het landelijke werk van de kerk betaald. Daarnaast is er de jaarlijkse afdracht aan de solidariteitskas, waarmee gemeenten elkaar „ondersteunen en helpen”.

De kleine synode besloot eerder dit jaar de huidige regeling voor quotum en solidariteitskas aan te passen. Dit leverde een stroom van kritiek op. Zo belandden er 170 revisieverzoeken op de tafel van de kleine synode. Ook maakten 200 gemeenten en diaconieën bezwaar tegen de besluiten bij het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (GCBG).

„De synode heeft goed geluisterd naar de argumenten in alle revisieverzoeken die door gemeenten zijn ingediend en heeft op basis daarvan een nieuw besluit genomen”, aldus de woordvoerder. De regeling voor de solidariteitskas, die per 1 januari 2025 had moeten veranderen, blijft nu ongewijzigd.

Toekomst

Dat betekent dat lokale gemeenten een bijdrage van 5 euro per belijdend lid blijven afdragen aan de solidariteitskas in plaats van een bedrag dat is gebaseerd op het vermogen van gemeenten. „In de komende een of twee jaar gaan we het kerkbrede gesprek voeren over wat dit betekent voor de toekomst en hoe we hiermee in de toekomst moeten omgaan”, aldus de woordvoerder.

De PKN zal de uitkomst van de bespreking op de kleine synode volgende week communiceren richting de gemeenten die een revisieverzoek hebben ingediend en ook publiceren op haar website. De besluiten worden officieel gepubliceerd op 6 januari, „zodat gemeenten zich daar niet rond de komende feestdagen over hoeven te buigen”.

De huidige regeling voor quotum en solidariteitskas dateert uit 2003. In de nieuwe regeling zouden de lasten eerlijker worden verdeeld over alle gemeenten, zo stelde de PKN. Nadat er vele revisieverzoeken waren ingediend, besloot het moderamen van de generale synode in oktober al de besluiten op te schorten , in afwachting van onder meer de bespreking op de kleine synode deze vrijdag.