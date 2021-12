De beurshandel in New York bleef woensdag in het teken staan van de opmars van de omikronvariant. Beleggers deden het rustig aan na het sterke herstel een dag eerder dat volgde op drie verliesbeurten op rij door viruszorgen. President Joe Biden verklaarde dinsdagavond dat de Verenigde Staten voorbereid zijn op de snel oprukkende coronavariant. Ook deed hij een dringend beroep op de enorme groep ongevaccineerden om alsnog een prik te halen.