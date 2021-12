Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl ging woensdag aan kop in de Amsterdamse AEX-index. De maaltijdbezorger gaat in het Verenigd Koninkrijk boodschappen bezorgen voor de Britse supermarkt One Stop. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend. Beleggers hielden vooral de verdere ontwikkelingen rond de opmars van de omikronvariant in de gaten.