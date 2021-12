Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar

Noodhulporganisatie Artsen zonder Grenzen bestaat donderdag precies vijftig jaar. Dertien artsen en journalisten richtten in 1971 het van oorsprong Franse Médecins Sans Frontières op. Aanleiding daarvoor was de hongersnood in een deel van Nigeria, omdat het nationale leger daar voedselvoorraden en medische hulp blokkeerde. De organisatie vindt dat iedereen het recht heeft op medische hulp, zonder dat daar toestemming van een overheid voor nodig is.