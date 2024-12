Ook Friesland moet afschieten damherten bij rechter verdedigen

In Friesland bestaat de populatie damherten naar schatting uit 950 dieren, die ten zuidoosten van Heerenveen leven in de omgeving van Mildam, Katlijk en Oranjewoud. De provincie wil een deel van de roedel afschieten, om zo de groei ervan te beperken. Dat is volgens Friesland nodig om aanrijdingen en gevaarlijke situaties op de weg te verminderen. Ook zouden de dieren schade toebrengen aan de natuur en landbouw.

Animal Rights en Fauna4Life proberen in Zuid-Holland te voorkomen dat de bijna honderd damherten die rondlopen in de gemeente Hoeksche Waard allemaal worden gedood. Ze zijn samen met een actiegroep uit de Hoeksche Waard naar de rechter gestapt. Deze week werd op het laatste moment de behandeling van een voorlopige voorziening uitgesteld, omdat alle betrokken partijen toch willen kijken of ze er onderling uitkomen.