Seance begraafplaats had ‘nooit mogen gebeuren’, aldus college

„Dit had nooit mogen gebeuren”, aldus de Amersfoortse wethouder Kees Kraanen dinsdagavond tijdens een raadsvergadering over de seance op de begraafplaats Rusthof. Volgens de wethouder is het onbegrijpelijk dat een paranormaal onderzoek op de begraafplaats werd toegestaan. „Was mij maar de vraag gesteld of zo’n onderzoek mocht, was de directeur van de begraafplaats maar bij mij gekomen. Dan had ik maar één antwoord gegeven: ‘Nee!’”, aldus de wethouder Stedelijk Beheer. „Ik vind het vreselijk dat dit onder mijn verantwoordelijkheid is gebeurd.”