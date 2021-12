Met zijn Edict van Uitzetting bereikte koning Edward dat in 1290 alle Joden uit Engeland werden verjaagd. Pas 365 jaar later werd vlak voor Kerst de Whitehall Conferentie gehouden, die zich boog over de vraag of en hoe Joden zich weer in het land konden vestigden. De opkomst van de puriteinen speelde hierin een grote rol, maar ook een Amsterdamse rabbijn.