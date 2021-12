Voor tienduizenden ondernemers dreigt in de laatste week voor kerst een drama, nu ze in drukke tijden waarschijnlijk abrupt hun deuren moeten sluiten. Dat zeggen ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland, vooruitlopend op de persconferentie die het kabinet later op zaterdag geeft. De verwachting is dat er een harde lockdown wordt aangekondigd.