Van de passagiers die vanaf vorige week donderdag tot en met woensdag vanuit Zuid-Afrika op Schiphol aankwamen, testte 14 procent positief op het coronavirus, meldt de GGD Kennemerland. Dat is hetzelfde percentage als in de week daarvoor. Of er tussen de positief geteste mensen ook besmettingen met de omikronvariant van het virus zitten, is niet bekend.