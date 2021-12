Organist Arjan Versluis viert z’n 25-jarig jubileum met twee cd’s vanuit Gorkum. De eerste, ”Con Abbandono” (”met overgave”; dit woord kent echter louter negatieve betekenissen – bedoeld is ”dedizione”, toewijding), is gevuld met romantisch repertoire, voor Versluis een noviteit. We kennen hem qua literatuurspel immers van Messiaen en van prachtige opnamen met barokmuziek vanuit Kampen.