Buschauffeurs van Qbuzz in Groningen en Drenthe hebben vrijdagochtend opnieuw actie gevoerd tegen de al jaren durende overlast van asielzoekers uit het azc in Ter Apel. Tussen 05.00 en 08.00 uur kwamen ze samen om te praten over geweld en intimidatie op de buslijnen en lieten ze de bussen in de remise.