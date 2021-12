Ook een zorghulp die bij iemand thuis zorg verleent, kan daarna aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. De rechtbank in Rotterdam heeft daar donderdag uitspraak over gedaan. Volgens vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann kan dit grote gevolgen hebben voor tienduizenden zorgverleners die betaald worden via een persoonsgebonden budget (pgb).