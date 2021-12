De AEX-index in Amsterdam is donderdag hoger gesloten. Staalconcern ArcelorMittal was een opvallende stijger. Ook verzekeraars Aegon en NN Group eindigden de dag met een plus in de aanloop naar de publicatie van een stresstest voor die sector. Daarnaast maakte de Europese Centrale Bank bekend het coronasteunprogramma eind maart niet meer te verlengen.