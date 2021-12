EMA keurt twee nieuwe coronamedicijnen goed

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft donderdag geadviseerd twee medicijnen tegen Covid-19 goed te keuren in lidstaten van de Europese Unie. Het eerste medicijn sotrovimab is afkomstig van de farmaceut GlaxoSmithKline en staat bekend als Xevudy. Het is bedoeld voor patiënten met het coronavirus die een hoger risico hebben op ernstig ziekteverloop vanwege achterliggende kwalen. Het andere middel, Kineret, onderdrukt het immuunsysteem en wordt al gebruikt bij verschillende soorten reuma. Het is nu ook goedgekeurd voor de behandeling van coronapatiënten.