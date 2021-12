Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat Gökmen T. vervolgen voor poging tot moord, poging tot zware mishandeling en vernieling. De 40-jarige Utrechter stak op 17 februari van dit jaar met een zelf gefabriceerd wapen in op een bewaarder van Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam. Het slachtoffer liep daarbij verwondingen op.