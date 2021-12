Met ingang van komende maandag laten de Nederlandse Spoorwegen in de spits minder treinen rijden. Ook in de avond en nacht zullen vanwege teruglopende reizigersaantallen door het coronabeleid van het kabinet minder treinen worden ingezet. De avonddienstregeling gaat twee uur eerder in. De rest van de dag blijft NS, naar eigen zeggen, de volledige dienstregeling rijden.