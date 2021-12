Het Openbaar Ministerie (OM) is blij dat in het coalitieakkoord veel aandacht is voor veiligheid en de bestrijding van criminaliteit. „Het nieuwe kabinet ziet de urgentie van de problematiek en met de versterking van de justitiële keten is het OM in staat om de komende jaren nog meer slagen te maken”, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.