De FNV is blij dat de „doorgeslagen” flexibilisering van de arbeidsmarkt „eindelijk” een halt wordt toegeroepen. Dat zegt de vakbond in een reactie op het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet steekt jaarlijks 500 miljoen euro in de hervorming van de arbeidsmarkt, onder meer om het verschil tussen flex- en vaste contracten te verkleinen.