Dochter Daria van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft in het Europees Parlement in Straatsburg de Sacharovprijs namens haar gedetineerde vader in ontvangst genomen. „Zeg dat niemand Rusland kan vereenzelvigen met het regime van Poetin”, had Navalni haar meegegeven als boodschap, zei ze in haar dankrede voor de mensenrechtenprijs.