Na dagen op zee te hebben gevaren met een gedeeltelijk in brand staande lading, is een vrachtschip van een Duitse rederij zaterdagochtend binnengevaren in de haven van de Zweedse stad Gotenburg, meldt de Zweedse kustwacht. De Almirante Storni vervoert een lading hout die vorige week zaterdag om onbekende oorzaak vlam vatte.