De Verenigde Staten stoppen per direct met federale investeringen in steenkoolcentrales en andere koolstofintensieve projecten in het buitenland. Die stap van de regering-Biden is bedoeld om klimaatverandering te bestrijden en de opkomst van hernieuwbare energie te versnellen. De beslissing heeft betrekking op miljarden dollars aan jaarlijkse financiering en diplomatieke en technische bijstand.