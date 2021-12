Vuurwerkliefhebbers gaan massaal naar België om vooral siervuurwerk te kopen. Vrijdagmiddag is het een drukte van belang in het grensplaatsje Baarle-Hertog dat innig verbonden is met het Brabantse Baarle-Nassau. In twee vuurwerkwinkels die schuin tegenover elkaar liggen is het een komen en gaan van Nederlanders die ondanks het tijdens de jaarwisseling geldende vuurwerkverbod flink inslaan.