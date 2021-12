KLM nog niet van plan om vluchtaanbod Zuid-Afrika aan te passen

KLM blijft voorlopig nog gewoon dagelijks op Johannesburg en zes keer per week op Kaapstad in Zuid-Afrika vliegen. Volgens de maatschappij wordt er vooral veel vracht vervoerd van en naar het Afrikaanse land en zijn de vluchten ook voor repatriëring bedoeld. Verder is er nog altijd vraag naar tickets. Sinds eind november geldt in bepaalde gevallen een inreisverbod voor landen uit zuidelijk Afrika, vanwege de daar ontdekte Omikron-variant van het coronavirus.