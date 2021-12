De bedankbrief lag al klaar. Peter Eilander (64) was niet van plan in te gaan op het verzoek om dirigent van Cantate Deo te worden. Maar de vraag van een orgelleerling bracht hem op andere gedachten. Eenenveertig jaar later, kort voor zijn afscheidsconcert op 11 december in de Amersfoortse Sint-Joriskerk, blikt de musicus dankbaar terug op zijn tijd bij het gemengde koor.