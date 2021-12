De truck- en bussendivisie van het Duitse autoconcern Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft vrijdag zijn debuut gemaakt op de aandelenbeurs in Frankfurt. De openingskoers van Daimler Truck lag op 28 euro per aandeel. De koers steeg in de ochtendhandel naar meer dan 30 euro, waarmee het bedrijf een waardering van circa 24 miljard euro heeft.