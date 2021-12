Op verzoek van de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) op korte termijn met de vervoersbedrijven, burgemeesters en provincies praten over de incidenten die plaatsvinden in het openbaar vervoer rondom Ter Apel, Zwolle en Emmen. In Ter Apel is het aanmeldcentrum gevestigd en een deel van de asielzoekers zorgt al lange tijd voor problemen in de bussen en treinen die tussen deze plaatsen rijden.