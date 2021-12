ABN AMRO verkoopt zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas aan vastgoedinvesteerder Victory Group. De bank krijgt 765 miljoen euro voor het pand dat het in zijn geheel zal blijven huren totdat de verbouwing van een pand in de Bijlmer is afgerond. Dat pand is naar verwachting in 2025 klaar. ABN AMRO maakt een winst voor belastingen van 338 miljoen euro op de verkoop.