Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys, stelt zijn plannen voor een beursgang voorlopig uit in verband met de aanhoudende corona-onzekerheid. Het winkelconcern zegt dat door de pandemie sprake is van „grillige marktomstandigheden” in retailland, terwijl de organisatie juist gebaat zou zijn bij continuïteit en stabiliteit.