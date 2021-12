De Tweede Kamer heeft donderdag een motie verworpen waarin een mogelijke vaccinatieplicht werd uitgesloten. Toch is een meerderheid in de Kamer daar nog altijd tegen, blijkt uit een rondgang van het ANP. Verschillende partijen hebben tegen gestemd omdat van verplichte coronavaccinatie nu geen sprake is, laten zij weten. Andere, waaronder VVD en D66, laten de deur op een kier.