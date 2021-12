Mijnbouwactiviteiten, zoals boren naar aardwarmte, kunnen een risico vormen voor grondwater dat is bestemd voor de drinkwatervoorziening. Een functiescheiding tussen mijnbouw en drinkwater is van belang voor de Aanvullende Strategische Voorraden, aldus de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).