Het gerechtshof behandelt maandag het hoger beroep van Omar L. (31), die in juni 2019 is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. L. was volgens de rechtbank Gelderland opdrachtgever van de gewetenloze liquidaties van de criminelen Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel.