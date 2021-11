Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft een aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet van zondag in de binnenstad van Nijmegen geweigerd. Hij heeft dat gedaan op advies van politie en koepelorganisatie GGD GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse driehoek „vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen”.