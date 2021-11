Het is essentieel dat er draagvlak onder bewoners is om het aardgasvrij maken van woningen soepel te laten verlopen. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er tegen 2030 1,5 miljoen woningen zijn verduurzaamd en van het aardgas moeten zijn afgesloten.