De Europese Investeringsbank (EIB) en financieel dienstverlener DLL hebben 370 miljoen euro aan extra financiering beschikbaar gesteld voor ondernemers in de Benelux. Mkb’ers kunnen geld lenen om plannen op het gebied van duurzaamheid of de circulaire economie te verwezenlijken. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen opnieuw gebruikt.