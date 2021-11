Frauduleuze QR-codes van CoronaCheck-app gegooid

Mensen die een gekochte, neppe QR-code in de CoronaCheck-app hebben, kunnen die code in sommige gevallen niet meer laten zien om toegang te krijgen op plekken waar zo’n coronapas wordt gevraagd. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt na een bericht van de NOS dat het recent een nieuwe manier heeft gevonden om deze frauduleuze QR-codes van de app te gooien. Ook kant-en-klare codes die mensen op websites of in app-groepen delen, kunnen worden geblokkeerd.