De elektriciteitsprijzen op de zogeheten kortetermijnmarkt in Europa gaan weer omhoog nu er koude lucht uit het poolgebied wordt aangevoerd, wat zorgt voor lagere temperaturen. In delen van Duitsland stegen de prijzen bijna tot het hoogste niveau ooit, nadat sommige delen van het land kampten met temperaturen die onder nul zakten. Ook in Frankrijk, maar ook Nederland, zakte het kwik in sommige gebieden tot onder het vriespunt.