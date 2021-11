Het Noord-Hollands Archief heeft anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar de rol die verzetsvrouwen speelden in de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben meer dan twaalfhonderd namen opgediept van vrouwen die alleen al in Noord-Holland actief waren tegen de Duitse bezetters. Maandag gaat in de Janskerk in Haarlem een tentoonstelling open over de vrouwen en de manier waarop ze hun verzet pleegden.