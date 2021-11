Chipbedrijven helpen Nikkei aan kleine winst, oliebedrijven dalen

De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht hoger gesloten. Vooral de Japanse chipbedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De zorgen over het coronavirus zorgden daarbij voor terughoudendheid na een nieuwe lockdown in Oostenrijk en strengere coronamaatregelen in Duitsland. De oliebedrijven stonden onder druk door de vrees dat de vraag naar olie zal dalen door nieuwe reisbeperkingen vanwege het coronavirus.