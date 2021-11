Prinses Beatrix heeft zaterdag het 40-jarig jubileum van Stichting Werkgroep Herkenning bijgewoond. De organisatie biedt hulp aan nabestaanden die in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de bezetter stonden. Beatrix ging tijdens de viering in het Nationaal Archief in Den Haag in gesprek met leden van de organisatie.