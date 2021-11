Beleggers op de aandelenbeurzen in New York waren vrijdag voorzichtig gestemd door het nieuws over een nieuwe lockdown in Oostenrijk en de strengere coronamaatregelen in Duitsland. Bedrijven in de reis- en toerismebranche op Wall Street stonden onder druk. Ook de olieprijzen gingen fors omlaag door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen tegen de coronapandemie.