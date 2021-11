De Raad van State presenteert vrijdag zijn bevindingen na een periode van „stevige” zelfreflectie over zijn eigen rol in het toeslagenschandaal. De afdeling bestuursrechtspraak hield de strenge interpretatie van de toeslagenregels jarenlang in stand. Mede daardoor werd nauwelijks iets gedaan tegen het strenge en disproportionele beleid van de Belastingdienst.