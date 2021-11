Koopjesfestijn Black Friday, maar ook andere piekmomenten rond de feestdagen, moeten ook dit jaar worden uitgesmeerd over meerdere dagen. Die oproep hebben winkelbrancheverenigingen als RND, INretail en Euretco aan hun achterban gedaan. Verder zijn de winkeliers nog altijd niet te spreken over de QR-verplichting die mogelijk in de winkelstraat gaat gelden.