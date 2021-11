Een deal met Loekasjenko zou voor de EU ondenkbaar moeten zijn

De Wit-Russische dictator Loekasjenko volhardt nog altijd in zijn lugubere spel. Gesteund door de Russische president Poetin brengt hij grote menigten migranten, in hoofdzaak afkomstig uit Irak en Syrië, naar de Poolse grens. De wanhopige groep die zich aldaar verzamelt, hoopt vervolgens de Europese Unie binnen te kunnen trekken, maar strandt in de grensstreek; een onherbergzaam niemandsland. Daar zet de Poolse krijgsmacht hen de voet dwars.