Het aantal coronagevallen gaat nog steeds in een rechte lijn omhoog. In de afgelopen week zijn vrijwel zeker meer dan 100.000 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal ooit, in de 72e keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met de wekelijkse cijfers komt. Voor de zesde week op rij stijgt het aantal nieuwe gevallen met ongeveer 40 procent.