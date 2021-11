Het Outbreak Management Team (OMT) ziet nog niets in het verplicht stellen van het coronatoegangsbewijs (CTB) voor personeel én bezoekers in de zorg. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge kondigde dinsdag aan dat er wetswijzigingen in voorbereiding zijn om zorginstellingen de bevoegdheid te geven om onder voorwaarden aan personeel en bezoekers te vragen om een CTB, mochten extra coronamaatregelen nodig zijn.