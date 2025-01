Recordlange periode van ruim twee jaar zonder ijsdag ten einde

Op 17 december 2022 werd er voor het laatst een officiële ijsdag gemeten. In heel 2023 en 2024 kwam de temperatuur op het hoofdstation gemiddeld over een hele dag niet onder nul. In 2023 werd het op 21 januari 0,1 graden en op 17 januari vorig jaar was het volgens het weerbureau precies 0,0 graden.

Gemiddeld wordt in het huidige klimaat de eerste ijsdag in het winterseizoen al op 27 december waargenomen. In deze klimaatperiode komen overigens in totaal zes ijsdagen voor. In de jaren tachtig waren dat er nog minstens tien en in de jaren vijftig bleef het op tien tot veertien dagen de hele dag vriezen.

Op 28 december was er wel al regionaal sprake van een lokale ijsdag. In Hoogeveen werd het toen niet warmer dan -0,3 graden en in Heino kwam het kwik niet verder dan -0,1 graden. Ook op 11 en 17 januari kwamen er regionaal al ijsdagen voor.